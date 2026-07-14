Москва14 июл Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, а также Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала БПЛА в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкирией.

Также беспилотники сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Северском районе Краснодарского края один человек пострадал после уничтожения беспилотника. Сообщалось также, что была отражена массовая атака беспилотников ВСУ на промзону Салавата, в результате падения обломков дронов зафиксированы очаги задымления.