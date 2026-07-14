Москва14 июл Вести.Российские военнослужащие отразили массовую атаку украинских беспилотников на промзону Салавата, в результате падения обломков дронов зафиксированы очаги задымления. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Отмечается также, что в результате вражеской агрессии никто не пострадал.