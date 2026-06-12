Москва12 июн Вести.Утром 12 июня была совершена массированная атака украинских БПЛА на Закамский регион Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, подвергшиеся атаке предприятия оперативно устраняют последствия.

Производственные процессы не остановлены написал глава Татарстана в Telegram-канале

Он также сообщил, что дрон ВСУ ударил по жилому дому, есть пострадавшие.

Минниханов заверил, что все необходимые службы находятся на местах, по его поручению на место выехал премьер-министр республики.