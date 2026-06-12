Премьер Татарстана посетил жилой дом в Нижнекамске, пострадавший при атаке БПЛА

Глава правительства Татарстана приехал к поврежденному дому в Нижнекамске Премьер Татарстана посетил жилой дом в Нижнекамске, пострадавший при атаке БПЛА

Москва12 июн Вести.Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин посетил жилой дом в Нижнекамске, поврежденный в результате утренней атаки дронов ВСУ. Об этом сообщило ГТРК "Татарстан".

Отмечается, что Песошин приехал в Нижнекамск по поручению главы республики Рустама Минниханова, отметила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.

Глава правительства посетил жилой дом, поврежденный утром при атаке украинских беспилотников говорится в публикации

На месте премьеру доложили обстановку, рассказали о самочувствии раненых и о том, какую помощь им оказывают.

Минниханову продолжают поступать свежие данные с места ЧП.