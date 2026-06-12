Москва12 июнВести.Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин посетил жилой дом в Нижнекамске, поврежденный в результате утренней атаки дронов ВСУ. Об этом сообщило ГТРК "Татарстан".
Отмечается, что Песошин приехал в Нижнекамск по поручению главы республики Рустама Минниханова, отметила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.
Глава правительства посетил жилой дом, поврежденный утром при атаке украинских беспилотниковговорится в публикации
На месте премьеру доложили обстановку, рассказали о самочувствии раненых и о том, какую помощь им оказывают.
Минниханову продолжают поступать свежие данные с места ЧП.