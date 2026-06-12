Украинский БПЛА нанес удар по жилому дому в Закамском регионе Татарстана

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Татарстане, трое пострадали Украинский БПЛА нанес удар по жилому дому в Закамском регионе Татарстана

Москва12 июн Вести.Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Закамском регионе Татарстана, пострадали трое мирных жителей. Об этом глава республики Рустам Минниханов сообщил в Telegram-канале.

Жильцов дома эвакуировали. На базе ближайшего лагеря готовят пункт временного размещения.

Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь говорится в сообщении

Также атаке дронов ВСУ в Закамском регионе подверглись некоторые предприятия. Производственные процессы не остановлены, последствия устраняются.