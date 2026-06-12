Москва12 июнВести.Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Закамском регионе Татарстана, пострадали трое мирных жителей. Об этом глава республики Рустам Минниханов сообщил в Telegram-канале.
Жильцов дома эвакуировали. На базе ближайшего лагеря готовят пункт временного размещения.
Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощьговорится в сообщении
Также атаке дронов ВСУ в Закамском регионе подверглись некоторые предприятия. Производственные процессы не остановлены, последствия устраняются.