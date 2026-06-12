В Татарстане троим пострадавшим при атаке БПЛА оказывают медицинскую помощь

Трое жителей Татарстана пострадали при атаке дрона, им оказывают помощь В Татарстане троим пострадавшим при атаке БПЛА оказывают медицинскую помощь

Москва12 июн Вести.В Татарстане в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион пострадали три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь написал Рустам Минниханов

Отмечается, что в ходе атаки один из беспилотников попал в жилой дом. Жителей эвакуировали.

На месте готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Эвакуированным людям организуют воду, горячее питание и медицинскую помощь.

По поручению Минниханова на место выехал премьер-министр республики.

На местах работают все необходимые службы.