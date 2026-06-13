Поврежденный БПЛА дом в Нижнекамске отремонтируют в ближайшее время

Минниханов сообщил, когда жители дома в Нижнекамске смогут вернуться в квартиры Поврежденный БПЛА дом в Нижнекамске отремонтируют в ближайшее время

Москва13 июн Вести.Руководитель Татарстана Рустам Минниханов, который побывал с рабочей поездкой в Нижнекамске, осмотрел многоквартирный дом, поврежденный в результате атаки беспилотника. Он поручил провести капитальный ремонт всего здания, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов дал главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ Марату Айзатуллину поручение в кратчайшие сроки организовать демонтаж поврежденных конструкций, провести восстановительные работы, после чего сделать капремонт дома.

Глава республики встретился также с жителями поврежденного дома, которых поселили в пункте временного размещения на базе санатория "Шифалы". Там находится 31 человек. Постояльцы отметили, что живут в максимально комфортных условиях.

Раис республики заверил их, что в ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, и они смогут вернуться в свои квартиры отмечается в публикации

Закамский район Татарстана подвергся массированной атаке вражеских беспилотников утром 12 июня. Под удары попали, в частности, предприятие нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска. Последствия атаки на предприятие уже устранены. Четверо пострадавших при попадании беспилотника в дом госпитализированы, всем оказывается необходимая помощь. Их жизни находятся вне опасности.