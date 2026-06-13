Москва13 июнВести.Жильцам пострадавшего при атаке дрона ВСУ дома в Нижнекамске разрешат посетить свои квартиры, чтобы забрать документы и самые необходимые вещи. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Радмир Беляев.
Однако сделать это можно будет только после разрешения оперативных служб.
После завершения обследования дома и разрешения оперативных служб людям будет предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и самые необходимые личные вещиговорится в сообщении Беляева
После этого, по словам мэра, людей заселят в санаторий, где они смогут остаться до конца восстановительных работ.
Беляев рассказал, что все жильцы держатся достойно, с пониманием относятся к ситуации и сохраняют оптимизм. Он пообещал помочь каждой семье, оказавшейся в трудной ситуации.