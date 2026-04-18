Поврежденные при атаке БПЛА дома в Новокуйбышевске будут восстановлены

Москва18 апр Вести.Власти Самарской области окажут помощь в восстановлении многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки БПЛА ВСУ в Новокуйбышевске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на первого заместителя губернатора, председателя правительства региона Виталия Шабалатова.

В нескольких домах выбило оконные проемы или проемы балконов.

Все восстановим в полном объеме приводятся слова Шабалатова

На места происшествий приезжали специалисты, составили акты о необходимых работах и поговорили с жителями. В некоторых квартирах закрыли оконные проемы временным способом.

В субботу, 18 апреля, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Самарскую область. Один из дронов упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. Персонал, пациенток и малышей оперативно перевели в соседние медицинские учреждения