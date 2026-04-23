Москва23 апрВести.Прокуратура Самарской области контролируют соблюдение прав граждан после новой атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщило надзорное ведомство.
Ранее в этот день боевики ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске — погиб один человек, еще несколько пострадали. Также обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Там пострадали несколько человек — один из них госпитализирован.
Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА… Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям городаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В Следственном комитете (СК) по Самарской области добавили, что их сотрудники выехали на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.