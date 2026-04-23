На контроль взято соблюдение прав граждан после новой атаки БПЛА на Самару

Москва23 апр Вести.Прокуратура Самарской области контролируют соблюдение прав граждан после новой атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Ранее в этот день боевики ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске — погиб один человек, еще несколько пострадали. Также обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Там пострадали несколько человек — один из них госпитализирован.

Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА… Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В Следственном комитете (СК) по Самарской области добавили, что их сотрудники выехали на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.