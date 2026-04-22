Прокуратура следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на Сызрань

Москва22 апр Вести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей атакованного украинскими БПЛА многоквартирного дома в Сызрани. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства Самарской области.

БПЛА атаковали жилой дом на Астраханской улице минувшей ночью. В результате частично обрушился подъезд. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов говорится в сообщении

Сейчас на месте происшествия работают более 300 специалистов МЧС и 80 единиц техники.