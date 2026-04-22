Москва22 апрВести.Семьи погибших при атаке БПЛА в Сызрани получат материальную помощь в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Город Сызрань ранее подвергся атаке украинских БПЛА. В результате произошло частичное обрушение подъезда жилого дома на Астраханской улице. В результате атаки погибли женщина и ребенок.
Пострадавшим вся необходимая помощь оказывается. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощьнаписал губернатор после заседания оперативного штаба
Он также отметил, что поддержка будет направлена тем, кто получил различные ранения, и гражданам, у которых пострадало жилье.
Власти приняли решение ввести в Сызрани режим ЧС регионального характера. До конца недели в городе отменены все массовые мероприятия.