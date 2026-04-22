Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в Сызрани Губернатор Федорищев: семьи погибших в Сызрани получат материальную помощь

Москва22 апр Вести.Семьи погибших при атаке БПЛА в Сызрани получат материальную помощь в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Город Сызрань ранее подвергся атаке украинских БПЛА. В результате произошло частичное обрушение подъезда жилого дома на Астраханской улице. В результате атаки погибли женщина и ребенок.

Пострадавшим вся необходимая помощь оказывается. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь написал губернатор после заседания оперативного штаба

Он также отметил, что поддержка будет направлена тем, кто получил различные ранения, и гражданам, у которых пострадало жилье.

Власти приняли решение ввести в Сызрани режим ЧС регионального характера. До конца недели в городе отменены все массовые мероприятия.