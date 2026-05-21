Москва21 мая Вести.В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Сызрани погибли двое жителей, это семья участника СВО. Об этом в MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он побывал на месте ЧП.

Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей – семья участника специальной военной операции говорится в сообщении

Глава региона принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

С первых минут атаки в городе начал работать оперативный штаб по ликвидации последствий. В готовность приведены все силы и средства. В настоящее время проводится оценка ущерба. Жителям оказывается материальная и психологическая поддержка.

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".