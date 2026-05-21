Москва21 маяВести.В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Сызрани погибли двое жителей, это семья участника СВО. Об этом в MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он побывал на месте ЧП.
Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей – семья участника специальной военной операцииговорится в сообщении
Глава региона принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.
С первых минут атаки в городе начал работать оперативный штаб по ликвидации последствий. В готовность приведены все силы и средства. В настоящее время проводится оценка ущерба. Жителям оказывается материальная и психологическая поддержка.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".