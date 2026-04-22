Женщина и ребенок погибли после атаки БПЛА на Сызрань

Москва22 апр Вести.В Сызрани после атаки украинских БПЛА погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов частично обрушившегося подъезда жилого дома, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что родным будет оказана моральная и материальная помощь.

Ранее Федорищев сообщал, что в результате частичного обрушения подъезда пострадали 12 человек, трое госпитализированы.