В Сызрани после атаки украинских БПЛА погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов частично обрушившегося подъезда жилого дома, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Глава региона добавил, что родным будет оказана моральная и материальная помощь.
В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горесказано в сообщении
Ранее Федорищев сообщал, что в результате частичного обрушения подъезда пострадали 12 человек, трое госпитализированы.