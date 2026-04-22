Число пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань увеличилось до 12

Федорищев: под завалами в Сызрани остаются два человека

Москва22 апр Вести.Число пострадавших при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек, еще двое жильцов находятся под завалами, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его данным, были повреждены два многоквартирных жилых дома.

В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами предположительно остаются 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь написал глава региона, добавив, что на месте работают медицинские психологи

Сейчас продолжаются аварийно-поисковые работы. Угрозы обрушения конструкций второго дома нет, добавил Федорищев.

Для жителей пострадавших домов организован пункт временного размещения.