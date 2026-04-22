Минздрав: один из пострадавших в Сызрани находится в тяжелом состоянии

Москва22 апр Вести.Три человека, пострадавших при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области, госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщал о том, что в результате беспилотной атаки пострадали 12 человек, трое были доставлены в больницы, а остальным медпомощь оказывается амбулаторно.

По последним данным, при частичном обрушении подъезда жилого дома погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов.