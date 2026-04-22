Москва22 апр Вести.В Сызрани на месте обрушения подъезда жилого дома работает 12 бригад скорой помощи и центра медицины катастроф. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На месте работает 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф. Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь пояснил глава региона в своем канале в мессенджере MAX

В то же время губернатор уточнил, что в настоящее время поисковые работы продолжаются.

Ранее Федорищев сообщил, что подъезд обрушился в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Из-под завалов спасены четверо человек, в том числе один ребенок.