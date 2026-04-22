В Сызрани на месте обрушения подъезда жилого дома работает 12 бригад скорой помощи и центра медицины катастроф. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На месте работает 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф. Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощьпояснил глава региона в своем канале в мессенджере MAX
В то же время губернатор уточнил, что в настоящее время поисковые работы продолжаются.
Ранее Федорищев сообщил, что подъезд обрушился в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Из-под завалов спасены четверо человек, в том числе один ребенок.