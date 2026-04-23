Губернатор Самарской области: женщина погибла при атаке БПЛА на Новокуйбышевск

Губернатор Самарской области: женщина погибла при атаке ВСУ на Новокуйбышевск

Москва23 апр Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Самарскую область утром 23 апреля, в результате агрессии в Новокуйбышевске погибла мирная жительница. Данную информацию уточнил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона. К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина написал он в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь семье, в том числе, материальную.

Пострадавшие в результате атаки граждане находятся в медучреждениях или на амбулаторном наблюдении, однако их точное число не уточняется. Им также будет оказана поддержка.

Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, проводится оценка ущерба, в ближайшее время начнется ликвидация последствий.

В Самаре также было приостановлено движение наземного общественного транспорта и ограничено движение транспорта на прилегающих к месту удара улицах. В школах Самары и Новокуйбышевска были перенесены занятия.