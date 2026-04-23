Москва23 апр Вести.Из-за новой атаки украинских беспилотников в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта, также ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, где произошел удар. Об этом заявил мэр города Иван Носков.

Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов написал он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в этот день боевики ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске — погиб один человек, еще несколько пострадали. Также обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Там пострадали несколько человек — один из них госпитализирован. Повреждена кровля, в строении частично выбило стекла.

В Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену. Воспитанники школ и детсадов, по словам Носкова, находятся в укрытиях с педагогами.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.