Житель Самары, пострадавший от атаки дрона ВСУ, находится в тяжелом состоянии Пострадавший 23 апреля от атаки дрона ВСУ самарец находится в тяжелом состоянии

Москва6 мая Вести.Житель Самары, пострадавший 23 апреля от атаки украинского беспилотника, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Враг совершил атаку на улице Демократической 23 апреля. В результате агрессии пострадали несколько мирных граждан.

Мужчина был серьезно ранен во время происшествия на улице Демократической - он ожидал трамвай на остановке… Его [оперативно доставили] в больницу им. Середавина, там была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его состояние, по словам врачей, тяжелое, но стабильное. написал Федорищев в своем канале в мессенджере MAX

Он также добавил, что остальные пострадавшие уже выписаны из медучреждений.

Утром 23 апреля боевики ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области — погиб один человек, еще несколько пострадали. Также обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Там также пострадали несколько человек.