Один человек погиб и несколько пострадали при атаке БПЛА в Самарской области

В Самарской области при атаке БПЛА один человек погиб и несколько пострадали Один человек погиб и несколько пострадали при атаке БПЛА в Самарской области

Москва23 апр Вести.В Самарской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и еще несколько пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре.В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован уточнил губернатор в своем Telegram-канале

По его словам, в Самарской области развернут оперативный штаб, работают экстренные службы.

В то же время глава региона предупредил, что угроза атаки украинских БПЛА по-прежнему сохраняется.