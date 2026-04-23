Москва23 апрВести.В Самарской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и еще несколько пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре.В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализировануточнил губернатор в своем Telegram-канале
По его словам, в Самарской области развернут оперативный штаб, работают экстренные службы.
В то же время глава региона предупредил, что угроза атаки украинских БПЛА по-прежнему сохраняется.