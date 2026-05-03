Москва3 мая Вести.Объявлена опасность возможной атаки украинских беспилотников в Самарской области. Информацию об этом опубликовал губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Внимание! На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА отмечается в сообщении губернатора

В случае, если вражеские беспилотники атакуют какие-либо объекты на местности, необходимо укрыться в помещении с несущими стенами и по возможности избегать близости окон. Если атака БПЛА застала людей в момент нахождения в машине, то нужно прекратить движение и быстро покинуть транспортное средство, чтобы переждать налет в ближайшем укрытии.