В Самарской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Самарской области

Москва25 июн Вести.На территории Самарской области введен режим "Беспилотная опасность" в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 25 июня воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА объявлялась в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, Волгоградской, Пензенской, Курской областях и некоторых других регионах.