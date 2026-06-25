Москва25 июнВести.На территории Самарской области введен режим "Беспилотная опасность" в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 25 июня воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА объявлялась в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, Волгоградской, Пензенской, Курской областях и некоторых других регионах.