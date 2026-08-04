Москва4 авг Вести.В Самарской области объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" отметил он в мессенджере МАХ

Федорищев призвал жителей быть бдительными и сохранять спокойствие. Также губернатор напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо позвонить в экстренные службы по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в 11 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.