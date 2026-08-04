МЧС: в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность В 11 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность

Москва4 авг Вести.В 11 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы отметила пресс-служба МЧС Краснодарского края в мессенджере МАХ

Ранее стало известно, что число погибших из-за атаки беспилотников в курортном поселке Архипо-Осиповке Краснодарского края увеличилось до семи человек.