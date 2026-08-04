В Архипо-Осиповке погибли 7 человек, 40 человек ранены после атаки БПЛА

Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек В Архипо-Осиповке погибли 7 человек, 40 человек ранены после атаки БПЛА

Москва4 авг Вести.Утром 3 августа украинские дроны атаковали пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В момент вражеской атаки в курортном поселке отдыхали туристы и местные жители. В результате погибли 7 человек, трое из них – дети. Еще около 40 человек пострадали, им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно отметил оперштаб региона в мессенджере МАХ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал случившееся циничным и бесчеловечным террористическим актом. По его словам, киевский режим целенаправленно нанес удар по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.

Весь день в Краснодаре в память о погибших люди приносили цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского . А в поселке в Архипо-Осиповке – к мемориалу у Дома культуры на улице Ленина.

Глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что организована горячая линия для приема обращений граждан. В настоящий момент уже поступил 121 звонок. Специалисты дают необходимые разъяснения и передают информацию в профильные службы. Телефонная линия будет работать до 02.00, а утром 4 августа возобновит свою работу с 09.00.