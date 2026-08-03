Москва3 авгВести.В селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик в результате падения обломков беспилотника погибли три человека, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли 3 человеканаписал Вениамин Кондратьев
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим, среди которых есть дети, оказывают необходимую медицинскую помощь.
Губернатор подчеркнул, что удары наносились именно по объектам гражданского назначения. На местах падения обломков сейчас трудятся оперативные бригады и экстренные службы.
Вениамин Кондратьев дал указание мэру Геленджика Алексею Богодистову организовать всестороннюю помощь пострадавшим и родственникам погибших.