В Геленджике при атаке БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека В Геленджике при атаке БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

Москва3 авг Вести.В селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик в результате падения обломков беспилотника погибли три человека, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли 3 человека написал Вениамин Кондратьев

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим, среди которых есть дети, оказывают необходимую медицинскую помощь.

Губернатор подчеркнул, что удары наносились именно по объектам гражданского назначения. На местах падения обломков сейчас трудятся оперативные бригады и экстренные службы.

Вениамин Кондратьев дал указание мэру Геленджика Алексею Богодистову организовать всестороннюю помощь пострадавшим и родственникам погибших.