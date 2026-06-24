Москва24 июн Вести.Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал в мессенджере MAX фотографию дома на Миллеровской улице, который серьезно пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки значительно поврежден многоквартирный дом написал Приходько

Мэр подтвердил, что после атаки БПЛА на многоквартирный дом три человека погибли и еще одна женщина получила тяжелое ранение. Как сообщил ТАСС житель соседнего подъезда Владимир, мать и сын этой женщины погибли под завалами.

Мэр Горловки заявил, что жильцы разрушенного подъезда будут расселены в течение двух суток. Им будет предоставлено жилье из маневренного фонда. Приходько уточнил, что в подъезде было 15 квартир, в 8 из них жили люди.

Он также указал, что атаковавший дом беспилотник нес порядка 12 килограммов взрывчатки. Подъезд дома разрушен полностью, здание планируется снести.