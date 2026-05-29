Москва29 маяВести.Глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько опубликовал в своем Telegram-канале кадры с последствиями атаки БПЛА.
За сутки при атаке Горловки дронами повреждения получили дома и машины. Известно об одном пострадавшем.
Калининский район Горловки. Последствия атаки БПЛА ВФУуточнил глава Горловки
При атаке БПЛА в Центрально-Городском районе Горловки повреждения получила машина.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ДНР 25 раз за сутки, трое человек погибли и пятеро ранены.