Трое погибли и пятеро человек ранены в ДНР в результате атак ВСУ

Москва29 мая Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки трое гражданских лиц погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженных атак со стороны украинских войск. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Поступили сведения о гибели трех и ранении пяти гражданских лиц. Повреждено: 4 домостроения, 4 объекта гражданской инфраструктуры, 6 единиц спецтехники, легковой и грузовой автомобили говорится в Telegram-канале ведомства

Всего было зафиксировано 25 вооруженных атак по территории ДНР за последние сутки, 19 из них на горловском направлении.