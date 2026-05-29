Москва29 маяВести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки трое гражданских лиц погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженных атак со стороны украинских войск. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Поступили сведения о гибели трех и ранении пяти гражданских лиц. Повреждено: 4 домостроения, 4 объекта гражданской инфраструктуры, 6 единиц спецтехники, легковой и грузовой автомобилиговорится в Telegram-канале ведомства
Всего было зафиксировано 25 вооруженных атак по территории ДНР за последние сутки, 19 из них на горловском направлении.