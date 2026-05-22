Армия киевского режима пять раз за сутки обстреляла ДНР

Москва22 мая Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о пяти фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Четыре обстрела зафиксировано на горловском направлении и один - на макеевском.

В ДНР в результате атаки со стороны Украины погибла женщина, еще восемь мирных жителей пострадали.

Ранее дрон ВСУ ударил по Новопетриковке в ДНР, три человека получили ранения.