Москва22 маяВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о пяти фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Четыре обстрела зафиксировано на горловском направлении и один - на макеевском.
В ДНР в результате атаки со стороны Украины погибла женщина, еще восемь мирных жителей пострадали.
Ранее дрон ВСУ ударил по Новопетриковке в ДНР, три человека получили ранения.