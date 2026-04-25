Москва25 апрВести.В результате атак со стороны Украины в Донецкой народной Республике погибла женщина, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Один человек погиб, еще девять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессиинаписал он в своем Telegram-канале
Смертельные ранения получила мирная жительница в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа, две женщины и двое мужчин пострадали. ВСУ нанесли по населенному пункту ракетный удар.
В Донецке противник атаковал АЗС в Куйбышевском районе, там были ранены четыре человека, у всех травмы средней степени тяжести.
Еще один мужчина пострадал на дороге Светлодарск — Дебальцево.
Повреждены автозаправка, газовоз, автобус, жилые дома и грузовик.