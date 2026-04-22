Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на ДНР, еще один человек пострадал

Москва22 апр Вести.В результате атаки со стороны Украины погиб мирный житель Донецкой Народной Республики. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Один человек погиб, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за киевской агрессии… Глубоко соболезную родным и близким погибшего написал он в мессенджере MAX

Смертельные ранения получил мужчина 1955 года рождения в Селидово Красноармейского округа. ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль.

Женщина 1996 года рождения пострадала в Ворошиловском районе Донецка при атаке ударного дрона. Ей оказывается медицинская помощь в полном объеме. Подробности о состоянии не уточняются.

В Донецке повреждены 8 жилых домов 18 машин.