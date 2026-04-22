Москва22 апрВести.В результате атаки со стороны Украины погиб мирный житель Донецкой Народной Республики. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Один человек погиб, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за киевской агрессии… Глубоко соболезную родным и близким погибшегонаписал он в мессенджере MAX
Смертельные ранения получил мужчина 1955 года рождения в Селидово Красноармейского округа. ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль.
Женщина 1996 года рождения пострадала в Ворошиловском районе Донецка при атаке ударного дрона. Ей оказывается медицинская помощь в полном объеме. Подробности о состоянии не уточняются.
В Донецке повреждены 8 жилых домов 18 машин.