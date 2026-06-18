В ДНР при атаках БПЛА погиб один человек, четыре мирных жителя ранены

Пушилин: в результате атак дронов один житель ДНР погиб, четверо пострадали В ДНР при атаках БПЛА погиб один человек, четыре мирных жителя ранены

Москва18 июн Вести.18 июня в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб, двенадцать граждан пострадали. Информацию разместил глава ДНР Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 г.р… Кроме того, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 г.р., пострадали мужчины 1997, 1983, 2006 г.р., женщина 1969 г.р. говорится в сообщении

Мужчина 1972 г.р. получил ранения средней степени тяжести в Центрально-Городском районе Горловки. В Карловке Кураховского муниципального округа тяжело ранен мужчина 1983 г.р.

На трассе Донецк - Мариуполь у поворота в с. Березовое в Волновахском муниципальном округе пострадала женщина 2003 г.р. У нее ранения средней степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, отметил Пушилин и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ударными дронами ВСУ 18 июня повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры, три жилых домостроения, семь легковых автомобилей и один грузовой в Донецке и Горловке, а также в шести муниципальных округах республики.