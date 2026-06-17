Москва17 июнВести.Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали 17 июня из-за атак ударных беспилотников ВСУ. Информацию в MAX разместил глава ДНР Денис Пушилин.
На трассе Донецк - Мариуполь у поворота в с. Березовое ранения средней степени тяжести получил мужчина 1970 г.р. В Петровском районе Донецка пострадал мужчина 1976 г.р. В Волновахе пострадали мужчины 1964, 1986 г.р.говорится в сообщении
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, отметил Пушилин и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
17 июня удары беспилотников повредили десять объектов гражданской инфраструктуры, четыре грузовика и два легковых автомобиля в Донецке, Енакиево, Горловке и Иловайске, а также в 4 муниципальных округах.