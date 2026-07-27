За день 6 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных дронов ВФУ

За день 6 жителей ДНР пострадали из-за атак дронов ВФУ За день 6 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных дронов ВФУ

Москва27 июл Вести.За день 6 мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотников вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Ворошиловском районе Донецка пострадал мужчина 1981 г.р. В селе Коммуна … при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 2005 г.р. На автодороге "Дебальцево - Светлодарск" … пострадали женщина 1974 г.р. и мужчина 1975 г.р. В Приморском районе Мариуполя пострадала женщина 1950 г.р. В Великоновоселковском муниципальном округе при атаке на автомобиль пострадал мужчина 1991 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пушилин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

В результате террористических атак также повреждены жилое домостроение, 4 объекта гражданской инфраструктуры, 7 грузовых и 20 легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск, Дебальцево, Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах.