Пять мирных жителей ранены во время атак БПЛА в ДНР

В ДНР при атаках беспилотников ВСУ пострадали пять человек Пять мирных жителей ранены во время атак БПЛА в ДНР

Москва7 июн Вести.В результате атак украинских беспилотников, 7 июня, в ДНР ранения получили пять человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ говорится в сообщении

В Ильичевском районе Мариуполя ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина и двое мужчин. В Еленовке городского округа Докучаевск ранен мужчина. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак БПЛА повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля на ДКАД в Ленинском районе Донецка, в Ильичевском районе Мариуполя, в Еленовке, Горном и Малоорловке.