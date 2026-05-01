Москва1 маяВести.В Донецкой Народной Республике пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате атак ударных беспилотников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессиинаписал он в своем Telegram-канале
Четверо мужчин пострадали на автодороге Селидово – Горняк Кураховского муниципального округа, женщина – в Красноармейске. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В Мариуполе и Кураховском муниципальном округе повреждены жилые дома, в селе Первомайское Тельмановского округа – инфраструктурные объекты.