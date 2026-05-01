Москва1 маяВести.В Донецкой Народной Республике пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате атак ударных беспилотников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии

написал он в своем Telegram-канале

Четверо мужчин пострадали на автодороге Селидово – Горняк Кураховского муниципального округа, женщина – в Красноармейске. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Мариуполе и Кураховском муниципальном округе повреждены жилые дома, в селе Первомайское Тельмановского округа – инфраструктурные объекты.