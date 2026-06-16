Шесть мирных жителей ДНР пострадали из-за атак Украины Пушилин: шесть мирных жителей ДНР пострадали из-за атак дронов ВСУ

Москва16 июн Вести.На территории Донецкой Народной Республики ранения получили шесть мирных жителей. Это произошло в результате ударов ВСУ по ДНР, сообщил ее глава Денис Пушилин.

У пяти из пострадавших ранения средней степени тяжести.

Шесть мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ написал он в MAX

Удары были нанесены в Волновахском муниципальном округе, городских округах Енакиево и Дебальцево, Никитском районе Горловки, а также в Пролетарском районе Донецка.

Ранены были четверо мужчин и две женщины.