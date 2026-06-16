Москва16 июнВести.На территории Донецкой Народной Республики ранения получили шесть мирных жителей. Это произошло в результате ударов ВСУ по ДНР, сообщил ее глава Денис Пушилин.
У пяти из пострадавших ранения средней степени тяжести.
Шесть мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУнаписал он в MAX
Удары были нанесены в Волновахском муниципальном округе, городских округах Енакиево и Дебальцево, Никитском районе Горловки, а также в Пролетарском районе Донецка.
Ранены были четверо мужчин и две женщины.