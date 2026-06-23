В ДНР семь человек пострадали в результате атак украинских дронов за день

Семь мирных жителей ранены в ДНР за день из-за атак украинских БПЛА В ДНР семь человек пострадали в результате атак украинских дронов за день

Москва23 июн Вести.В Донецкой Народной Республике за день в результате атак украинских беспилотников пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Семь мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

Тяжелые ранения - у мужчины 1989 года рождения. Он был на трассе недалеко от Авдеевки в Ясиноватском округе. Еще трое мужчин (1981, 1988 и 1990 годов рождения) получили ранения средней степени тяжести. В Петровском районе Донецка пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1960 года рождения. На трассе Донецк - Мариуполь Волновахского муниципального округу ранен мужчина 1979 года рождения.

Все пострадавшие получают помощь.

Кроме того, после ударов дронов зафиксированы повреждения шести объектов гражданской инфраструктуры, четырех домов и пяти грузовых автомобилей в Донецке, Енакиеве, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Старобешевском округах.