Москва19 июлВести.В результате атак со стороны Украины 19 июля, в воскресенье, ранения получили четыре жителя Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ… Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненымнаписал он в мессенджере МАХ
Ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1953-го и 1983 годов рождения в Центрально-Городском районе Горловки и женщина 1984 года рождения в Юнокоммунаровске.
В городе Кировское Шахтерского муниципального округа пострадала девушка 2008 года рождения, у нее легкие травмы.
За день украинские дроны нанесли повреждения домам, объектам инфраструктуры, грузовикам, легковушкам и спецтехнике в восьми округах региона.