Пушилин: за день при атаках со стороны Украины пострадали 4 жителя ДНР

Пушилин рассказал о последствиях ударов ВСУ по ДНР за день Пушилин: за день при атаках со стороны Украины пострадали 4 жителя ДНР

Москва19 июл Вести.В результате атак со стороны Украины 19 июля, в воскресенье, ранения получили четыре жителя Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ… Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым написал он в мессенджере МАХ

Ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1953-го и 1983 годов рождения в Центрально-Городском районе Горловки и женщина 1984 года рождения в Юнокоммунаровске.

В городе Кировское Шахтерского муниципального округа пострадала девушка 2008 года рождения, у нее легкие травмы.

За день украинские дроны нанесли повреждения домам, объектам инфраструктуры, грузовикам, легковушкам и спецтехнике в восьми округах региона.