Москва24 июнВести.В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских дронов погибли три мирных жителя и еще четыре - пострадали. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
Три мирных жителя республики погибли и еще четыре пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУнаписал Денис Пушилин
В Калининском районе Горловки дрон ударил по многоквартирному жилому дому. Погибли молодой человек 2004 года рождения, а также две женщины 1951 и 1939 годов рождения. Женщина 1975 года рождения получила ранения средней степени тяжести.
В Волновахском муниципальном округе недалеко от села Ближнее при проведении полевых работ пострадали мужчины 1981 и 1966 годов рождения. У них диагностированы ранения средней степени тяжести. Еще один мужчина 1970 года рождения получил ранения на автодороге Донецк - Мариуполь рядом с селом Калинино.
Всем пострадавшим оказывается помощь.
Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Отмечается, что также зафиксированы повреждения двух жилых домов, автобуса, спецтехники и девяти автомобилей в Донецке, Горловке, Мариуполе, Светлодарске и Углегорске.