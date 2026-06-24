В ДНР три человека погибли, еще четыре получили ранения в результате атак дронов

В ДНР при атаках беспилотников погибли три мирных жителя, еще четыре ранены В ДНР три человека погибли, еще четыре получили ранения в результате атак дронов

Москва24 июн Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских дронов погибли три мирных жителя и еще четыре - пострадали. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Три мирных жителя республики погибли и еще четыре пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

В Калининском районе Горловки дрон ударил по многоквартирному жилому дому. Погибли молодой человек 2004 года рождения, а также две женщины 1951 и 1939 годов рождения. Женщина 1975 года рождения получила ранения средней степени тяжести.

В Волновахском муниципальном округе недалеко от села Ближнее при проведении полевых работ пострадали мужчины 1981 и 1966 годов рождения. У них диагностированы ранения средней степени тяжести. Еще один мужчина 1970 года рождения получил ранения на автодороге Донецк - Мариуполь рядом с селом Калинино.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Отмечается, что также зафиксированы повреждения двух жилых домов, автобуса, спецтехники и девяти автомобилей в Донецке, Горловке, Мариуполе, Светлодарске и Углегорске.