Трое погибших и 13 раненых после атак БПЛА в ДНР

В ДНР после атаки дронов ВСУ погибли три человека и 13 пострадали Трое погибших и 13 раненых после атак БПЛА в ДНР

Москва29 июн Вести.Из-за атаки украинских дронов а Старобешевском округев ДНР погибли трое мужчин. Также тяжело ранена женщина. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Погибли мужчины 1972, 1987 и 1991 г.р. - выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина 1980 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 г.р. говорится в сообщении

Также ранения разной степени тяжести получили другие жители региона – всего 13 человек. По информации Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.