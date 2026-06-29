Москва29 июнВести.Из-за атаки украинских дронов а Старобешевском округев ДНР погибли трое мужчин. Также тяжело ранена женщина. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Погибли мужчины 1972, 1987 и 1991 г.р. - выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина 1980 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 г.р.говорится в сообщении
Также ранения разной степени тяжести получили другие жители региона – всего 13 человек. По информации Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.