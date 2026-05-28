Три мирных жителя ДНР погибли при атаках БПЛА ВСУ 28 мая

Москва28 мая Вести.Три мирных жителя погибли в четверг, 28 мая, в результате ударов БПЛА ВСУ по территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в MAX.

Три мирных жителя Республики погибли, еще пять пострадали сегодня из-за атак ударными БПЛА ВФУ говорится в сообщении

Все погибшие были членами ремонтной бригады ГУП ДНР "Вода Донбасса". Вражеский дрон атаковал их автомобиль в Углегорске. Пушилин выразил соболезнования их близким.

Их коллега – мужчина 1982 года рождения – выжил, но получил тяжелые ранения. Сейчас медики борются за его жизнь.

Еще один мужчина 1991 года рождения пострадал в Никитовском районе Горловки.

На автодороге Харцызск – Иловайск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 года рождения.

Наконец, при атаке дрона ВСУ в Амвросиевке тяжелые ранения получил мужчина 1987 года рождения, ранения средней степени тяжести – мужчина 1984 года рождения.

В результате ударов были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых дома, шесть машин специализированной техники и один легковой автомобиль.