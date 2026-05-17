Пушилин: один человек погиб и четверо ранены в результате атаки украинских БПЛА В результате атаки БПЛА ВСУ в ДНР один человек погиб и четверо получили ранения

Москва17 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате ударов ВСУ по территории региона.

При ударе вражеского дрона по Дебальцеву 17 мая погиб мужчина 1993 года рождения. Еще один горожанин получил ранения, Пушилин уточнил, что взрывоопасный предмет был сброшен с БПЛА.

Кроме того, пострадали жители Енакиево, Федоровки и Селидово.

Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь сказано в сообщении руководителя субъекта в MAХ

Также были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.