При атаке БПЛА два мирных жителя ДНР получили ранения

Москва23 апр Вести.В результате атак БПЛА ВСУ на Донецкую Народную Республику 23 апреля пострадали два мирных жителя. Подробности сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В селе Шахтерском Великоновоселковского муниципального округа в результате атаки БПЛА ВФУ на легковой автомобиль пострадал мужчина 1983 г.р. говорится в сообщении

Также в Киевском районе Донецка мужчина 1973 г.р подорвался на взрывоопасном предмете.

Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Среди последствий атаки дронов – повреждения детского сада в городе Снежное и школы в селе Осыково Старобешевского муниципального округа.