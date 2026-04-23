В результате атак БПЛА ВСУ на Донецкую Народную Республику 23 апреля пострадали два мирных жителя. Подробности сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В селе Шахтерском Великоновоселковского муниципального округа в результате атаки БПЛА ВФУ на легковой автомобиль пострадал мужчина 1983 г.р.говорится в сообщении
Также в Киевском районе Донецка мужчина 1973 г.р подорвался на взрывоопасном предмете.
Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Среди последствий атаки дронов – повреждения детского сада в городе Снежное и школы в селе Осыково Старобешевского муниципального округа.