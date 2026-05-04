Москва4 маяВести.В ДНР три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали за день из-за киевской агрессии. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В Никитовском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мальчик 2012 г.р…. В Калининском районе … при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получил мужчина 1962 г.р.написал он в своем канале в мессенджере MAX
В Никитовском районе города в результате атаки украинского ударного БПЛА пострадал мужчина 1971 г.р.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждения получили жилой дом, объект гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС.