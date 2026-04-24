Четыре жителя ДНР ранены в результате атак БПЛА ВСУ

Пушилин: в ДНР при атаке дронов пострадали четыре мирных жителя Четыре жителя ДНР ранены в результате атак БПЛА ВСУ

Москва24 апр Вести.Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения 24 апреля в результате киевской агрессии. Подробности сообщал в MAX глава ДНР Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки ударный БПЛА ВФУ атаковал служебный автомобиль филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса". Пострадали трое мужчин 1977, 1985 и 1981 г.р. У двух из них врачи зафиксировали ранения средней степени тяжести.

В Красноармейском муниципальном округе на автодороге Селидово - Карловка при атаке ударного БПЛА ВФУ на автомобиль пострадал мужчина 1960 г.р. говорится в сообщении

Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь. Губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.