Пять мирных жителей ранены в результате атак дронов ВСУ в ДНР При атаках БПЛА ВСУ пострадали пять мирных жителей ДНР

Москва29 мая Вести.Пять жителей ДНР получили ранения в результате атак БПЛА ВСУ в пятницу, 29 мая. Об этом написал в MAX глава республики Денис Пушилин.

Пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в сообщении

Мужчина 1984 года рождения получил тяжелые ранения в Никитовском районе Горловки. В Калининском районе того же города ранения средней степени тяжести получила женщина 1953 года рождения. Еще двое мужчин 1953 и 1982 годов рождения были ранены в Центрально-Городском районе Горловки.

В Мангушском муниципальном округе пострадал мужчина 1974 года рождения. Его состояние также оценили как средней степени тяжести.

Пушилин пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.