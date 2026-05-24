В результате атак ВСУ пострадали пять мирных жителей ДНР

Пять мирных жителей ДНР пострадали за день в результате атак ВСУ

Москва24 мая Вести.24 мая в ходе ударов по территории Донецкой Народной Республики пострадали пять мирных жителей. Об этом в MAX сообщил глава региона Денис Пушилин.

На автодороге Ольгинка - Благодатное в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 г.р. говорится в сообщении

Также вследствие атаки ударного БПЛА ВФУ по Центрально-Городскому району Горловки ранения получил мужчина 1956 г.р.

В Новоселовке Ясиноватского муниципального округа сдетонировал взрывоопасный предмет, ранен мужчина 1979 г.р.

При детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1989 г.р. В Никитовском районе Горловки пострадала женщина 1973 г.р. в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ.

Все раненые получают квалифицированную медицинскую помощь, отметил Пушилин и пожелал им скорейшего выздоровления.

Также на территории республики в ходе сегодняшних ударов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые дома, спецтехника, автомобиль.