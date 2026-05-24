Москва24 маяВести.24 мая в ходе ударов по территории Донецкой Народной Республики пострадали пять мирных жителей. Об этом в MAX сообщил глава региона Денис Пушилин.
На автодороге Ольгинка - Благодатное в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 г.р.говорится в сообщении
Также вследствие атаки ударного БПЛА ВФУ по Центрально-Городскому району Горловки ранения получил мужчина 1956 г.р.
В Новоселовке Ясиноватского муниципального округа сдетонировал взрывоопасный предмет, ранен мужчина 1979 г.р.
При детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1989 г.р. В Никитовском районе Горловки пострадала женщина 1973 г.р. в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ.
Все раненые получают квалифицированную медицинскую помощь, отметил Пушилин и пожелал им скорейшего выздоровления.
Также на территории республики в ходе сегодняшних ударов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые дома, спецтехника, автомобиль.